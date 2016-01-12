الذهب يرتفع بعد موجة خسائر مدعوما بمخاوف الصين

ارتفع الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ليتوقف اتجاهه النزولي الذي استمر على مدى اليومين الماضيين، إذ عززت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي في الصين وهبوط الأسهم مجددا وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

واستقرت الأسهم الآسيوية قرب أقل مستوى في أربعة أعوام ويتجه النفط الخام لتسجيل خسائر 20% في أقل من أسبوعين مع قلق المستثمرين بشأن مدى تباطؤ اقتصاد الصين وتأثيره على الأسواق الناشئة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1095 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش بينما نزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى1094 دولارا.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه استثمار بديل في أوقات الضبابية المالية إلا أن موجات صعود الذهب بفضل وضعه كملاذ آمن لا تدوم طويلا عادة.

ومن المرجح أن تحد من مكاسب الذهب المخاوف من أن يقود رفع أسعار الفائدة الأميركية لتقليص الطلب على الذهب الذي لا يحمل الفائدة فيما يعزز الدولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر وتتجه الأنظار الآن لعدد المرات التي سيتم فيها رفع الفائدة خلال العام الجاري.

وسجل البلاديوم أقل مستوى منذ أغسطس 2010 عند 460 دولارا للأونصة. وفقدت الفضة 0.2% إلى 13.82 دولار للأونصة والبلاتين 1.5% إلى 830.8 دولار.