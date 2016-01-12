سعر النفط الخفيف ينخفض دون 31 دولارا في آسيا

انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) إلى أقل من 31 دولارا أدنى مستوى له منذ 12 عاما في المبادلات الإلكترونية في آسيا صباح الثلاثاء بسبب العرض المفرط والطلب الضعيف.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد خسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير 45 سنتا ليصل إلى 30,96 دولارا. أما سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم فبراير ايضا فقد خسر 47 سنتا ليصل إلى 31,08 دولارا.

وكانت أسعار النفط تراجعت بنسبة 10% الأسبوع الماضي بينما يشعر المستثمرون بالقلق من الفائض في العرض وضعف اقتصاد الصين اول بلد مستهلك للنفط في العالم.

والنفط مسعر بالدولار لذلك أي ارتفاع في سعر العملة الأميركية يجعل النفط أغلى ثمنا على المستثمرين الذين يتعاملون بعملات اضعف مما يؤدي إلى الحد من العرض.

وقال دانيال انغ الخبير في مجموعة فيليب فيتشرز ان "هذا الهبوط في الأسعار ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع سعر الدولار"، مشيرا إلى انه لا يتوقع لأن ينخفض سعر النفط عن ثلاثين دولارا.

من جهة اخرى، ينتظر المستثمرون وصول الخام الايراني إى السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران بموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع العام الماضي.

وسيؤدي ذلك إلى ضخ مليون برميل اضافي من النفط يوميا في سوق تعاني من عرض مفرط اصلا.

وقال ريك سبونر المحلل لدى مجموعة "سي ام سي ماركيتس" في سيدني إن "المستثمرين يستبقون أشهرا معقدة بالنسبة للنفط مع زيادة الصادرات الايرانية".

وأضاف "عند هذا المستوى من الاسعار ستكون هناك قرارات بخفض الانتاج على الأرجح ولكن ليس قبل اشهر".

