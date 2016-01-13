انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.1 مليار دولار

قال ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية اليوم الأربعاء إن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

وعزا أمين في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى "أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة (‭SDR‬)وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا."

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من الثلثين منذ منتصف 2014 وبلغ سعر خام مزيج برنت 31.14 دولار خلال معاملات اليوم.

وقال أمين الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي اليوم في الإسماعيلية إن عدد السفن المارة في قناة السويس خلال 2015 ارتفع بمقدار 358 سفينة ليصل إلى "17.483 ألف سفينة."

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة وتأمل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.

ووفقا لحسابات رويترز زادت إيرادات القناة خلال ديسمبر الماضي إلى حوالي 429 مليون دولار من 408.4 مليون في نوفمبر.

وارتفعت عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر من 1401 سفينة في نوفمبر.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.