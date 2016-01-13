كيان للبتروكيماويات: أسعار اللقيم الحالية نافذة لـ2017

أوضحت شركة كيان للبتروكيماويات في السعودية، أنها لن تخضع للأسعار الجديدة لبعض أنواع اللقيم المستخدم في الإنتاج، وذلك بعد تأكيد أرامكو لها أنها تخضع لفترة سماح مدتها سبع سنوات بدأت في العام 2010 بشكل تدريجي بحسب أنواع اللقيم، وبالتالي فهي مطبقة حتى العام 2017.

وبذلك فقد عدلت كيان إعلانها السابق الذي تضمن ارتفاع تكاليف الإنتاج الإجمالية 8.5% نتيجة زيادة أسعار غازات "الإيثان، والبيوتان، والميثان". إلى ارتفاع قدره واحد في المئة فقط على التكلفة الإجمالية.

وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة ستطبق اعتبارا من الربع الثاني من عام 2017 بشكل تدريجي.