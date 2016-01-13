واشنطن تدعو لتخفيف عبء الديون عن كاهل اليونان

دعا وزير الخزانة الأميركي، جاك لو، خلال مكالمة هاتفية مع وزير المالية اليوناني، اقليدس تساكالوتوس، الجهات الدولية الدائنة لليونان إلى تخفيف عبء الديون عن كاهل هذا البلد.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم وزارة الخزانة، إن الوزير الأميركي أشاد بالإصلاحات الجارية في أثينا، مجددا التأكيد على "ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته بوضع الدين اليوناني على سكة قابلة للحياة من خلال تخفيفه بشرط أن تواصل اليونان القيام بإصلاحات".

وبدأ تساكالوتوس، الجمعة، جولة أوروبية تستمر ستة أيام لحض نظرائه على وجوب بدء مفاوضات بشأن تخفيف ديون بلاده.

وكانت أثينا وافقت في يوليو على خطة مساعدات دولية ثالثة قيمتها 86 مليار يورو على مدى خمس سنوات، وذلك مقابل قيامها بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

واعتبارا من 18 يناير الجاري سيعود إلى أثينا ممثلو الجهات الدائنة، وهي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي، وذلك بهدف إجراء أول تقييم للإصلاحات اليونانية خلال الأشهر الستة المنصرمة.

وإذا أتت نتيجة هذا التقييم إيجابية يمكن عندها البدء بمفاوضات حول إمكانية تخفيف الديون اليونانية التي تبلغ راهنا ما يعادل 200% من إجمالي الناتج المحلي لهذا البلد.