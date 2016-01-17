قواعد جديدة للتداول بالهامش في سوق الأسهم السعودية

أصدرت هيئة سوق المال قرارات جديدة متعلقة بالتداولات بالهامش، اعتبر البعض انها كانت إحدى العوامل الرئيسية التي أثارت موجة البيع الحادة نهاية الأسبوع الماضي.

حيث أصدر مجلس الهيئة هذا الشهر قرارا يرفع هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25 % إلى 34 % من قيمة الصفقة

ويحظر على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على الشركات المدرجة والتي فاقت خسائرها 50 % من رأس مالها، وذلك ابتداء من اغسطس 2016.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الهيئة رفع هامش التغطية الأولي المطلوب من المستثمر سداده إلى 50% ابتداء من فبراير 2017، وبذلك سيتعين على المستثمر دفع 50% من قيمة صفقة الشراء على الهامش ابتداءا من فبراير المقبل.