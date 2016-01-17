التهرب الضريبي.. أزمة يونانية جديدة وألمانيا تتصدى لها

وقعت السلطات اليونانية والألمانية في أثينا "إعلان" تعاون لمكافحة التهرب الضريبي في حضور نوربرت فالتر بورجانز وزير المال في مقاطعة رينانيا شمال-وستفاليا.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن هذا الإعلان يوجه "رسالة تعاون أكبر بين السلطات اليونانية والألمانية للتصدي في شكل فاعل للتهرب الضريبي".

وأوضح أن "خمسين مفتشا يونانيا سيخضعون قريبا لتدريب يستمر بين ثلاثة وأربعة أسابيع في ألمانيا" في هذا الإطار.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، سلمت برلين أثينا قائمة بأصحاب حسابات في سويسرا تقدر بأربعة مليارات فرنك سويسري (3,7 مليارات يورو).

وأطلقت وسائل الإعلام اليونانية على هذه اللائحة اسم "لائحة بورجانز" نسبة إلى وزير المال في رينانيا شمال-وستفاليا الذي سلم الحكومة اليونانية أكثر من عشرة آلاف معطى يمكن استخدامها في مكافحة التهرب الضريبي في اليونان وتتصل في الوقت نفسه بشركات وافراد.

وفي منتصف ديسمبر الفائت، كشفت النيابة اليونانية في فرع لمصرف يو بي اس السويسري في أثينا وجود 200 شخص على الأقل يشتبه بتهربهم من دفع الضريبة اضافة الى اقراص مدمجة تحوي معلومات عن حالات تبييض اموال.

وتراوح قيمة كل من الحسابات العائدة إلى المشتبه بتهربهم من الضريبة بين 1,5 و12 مليون يورو، وفق تقديرات قضائية اولية.

وقال مساعد وزير العدل اليوناني ديمتريس باباغيلوبولوس "نأمل بأن تكون لائحة بورجانز بداية تعاون طويل مع رينانيا شمال-وستفاليا التي تشكل راس حربة في مكافحة التهرب الضريبي".

ويبقى التهرب الضريبي أزمة كبيرة في اليونان والتزمت الحكومة التصدي له.

وقال مساعد وزير المال اليوناني تريفوناس الكسياديس الذي حضر ايضا المؤتمر الصحافي "بخلاف الحكومات السابقة، هناك حاليا ارادة سياسية لتسريع اليات المراقبة ومكافحة التهرب الضريبي".