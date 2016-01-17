النعيمي: متفائلون باستقرار النفط وعودة الأسعار

عبر وزير البترول السعودي علي النعيمي عن تفاؤله باستقرار سوق النفط العالمية إلا أنه قال إن ذلك "سيستغرق بعض الوقت" من جانب آخر نقلت "رويترز " عن النعيمي قوله إنه سيوقع اتفاقا للتعاون النفطي مع المسكيك يغطي تبادل الخبرات وإقامة مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة.

وقال النعيمي إن استعادة الاستقرار بسوق النفط العالمية سيستغرق "بعض الوقت" لكنه مازال متفائلا بالمستقبل. وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في الرياض حضره الرئيس المكسيكي ووزير طاقته إن سوق النفط شهدت خلال تاريخها الطويل فترات من عدم الاستقرار والتقلبات الحادة للأسعار والدورات الاقتصادية النفطية. وأضاف أن الوقت الراهن أحد هذه الفترات وأن قوى السوق والتعاون بين الدول المنتجة دائما ما يؤديان إلى استعادة الاستقرار الذي قد يستغرق بعض الوقت.

وأضاف إنه متفائل بالمستقبل والعودة لاستقرار أسواق النفط العالمية وتحسن الأسعار والتعاون بين كبرى الدول المنتجة وهبط سعر خام برنت إلى 28.94 دولار للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى في 12 عاما وسط توقعات بارتفاع صادرات الخام الإيرانية.



