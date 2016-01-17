ماذا بعد كسر ستة آلاف نقطة

كسر المؤشر العام للسوق السعودي وأصبح يلامس مستويات 5800 لكسرها، ماذا بعد؟! هل هناك علاقة بأسعار النفط؟ الوضع السياسي بالمنطقة؟ أم النمو الاقتصادي في العالم؟ أم حجم الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية لظروف تراجع النفط بما يصل 70% ومتوسط سنوي يفوق 50%؟ نستطيع القول والتفسير لهذه التراجعات وهو ليس للسوق السعودي على أي حال ففي البورصة الصينية وشنغهاي تتدخل الحكومة وتضخ لأكثر من مرة وتراجعات حادة، دول الخليج تتبع النسق العالمي، أوروبا تحافظ على نقطة توازن وهي تمر بأزمة منذ سنوات والمعاناة اليونانية، أمريكا ورفع الفائدة مؤشر على تحسن اقتصادي هكذا تقول القاعدة الاقتصادية للنمو في اقتصاد منتج، العالم بكاملة يعيش حالة القلق والضعف الاقتصادي، والنفط هو محور أساسي ومهم، ليس مهما الأن الحديث عن أسباب انخفاض النفط فهو انخفض وانتهى، والعالم يعيش تخمة إنتاج عالية وصراعات النفط كبيرة يطول شرحها.

أعود للسوق للسعودي، هل هو الأن فرصة، أم انتظار أو خروج؟ هذه أكثر الأسئلة التي تردد وتتداول وتقال اليوم، من لديه الكاش والنقد اليوم يعتبر لديه المبادرة اليوم، ووصل الأن السوق لمكرر ربحي يقارب 10 مرات وهي نادرة الحدوث لدينا ولكن اليوم هي بهذا الرقم كما يقول تقرير أحد البنوك، وفرص الاستثمار أصبحت أوسع وأكبر، والسؤال هنا هل هو وقت شراء؟ وحتى اقتراض؟ لكي يبنى من خلالها مراكز استثمارية للمستقبل؟ برأيي نعم هي فرص استثمار مميزة سواء اليوم أو غدا بشرط شركات ذات نمو وإدارة جيدة وأسعار مغرية وتوزيعات نقدية واستمرارية ناجحة للنمو ومحافظ، يبقى بعدها الرهان على الزمن والوقت والانتظار ونتحدث عن مستثمرين، أما من خسر أو غرق بخسارة فادحة يعتمد على أي سهم يكون ولنركز على المستثمرين، فإما أن يعيد بناء مراكزه وهي فرصة أو يضخ القليل بدون اقتراض لكي يقتنص الفرص المتاحة، والأهم يراهن على الزمن.

اقتصاد المملكة والمملكة ولله الحمد مرت بأزمات متعددة نفطية وغيرها، وتجاوزتها ونثق بكل ما لدينا من إيمان بقيادة وحكومة هذه البلاد بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد وحكومة هذه البلاد، أنها تعمل لما فيه خير هذه البلاد واستقراره ولله الحمد ونحن نعيشه ونلمسه اليوم، وتعمل على رفعة ورقي هذه البلاد اقتصاديا وأمنيا وهما خطين متوازيين، والقرارات التي تمت في عهد الملك سلمان -حفظه الله- وآخرها رفع الدعم نسبيا عن الطاقة هي من أهم الحلول الاقتصادية وللمستقبل وأبعاد الفائدة له كبيرة جدا، ولازالت الدولة ولله الحمد تملك الحلول للمحافظة على النمو والتوازن الاقتصادي والقرارات الاقتصادية التي خرجت وتتم تباعا، وبقيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية، نلمس من خلاله حزمة حلول تحتاج الوقت، وعلى المواطن ونحن جميعا أن نثق أن هذه البلاد بلاد خير ومقصد استثمار ونماء، وهذا ما نعيشه ولله الحمد، والسوق المالي يحتاج الهدوء، ومقتنصو الفرص موجودون ورهانهم على الزمن ونحن نراهن على الزمن، إن بلادنا بلاد خير واستثمار ونماء ولله الحمد وبقيادة هذه البلاد.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

