1.73 تريليون ريال تبادل تجاري سعودي صيني في 12 عاماً

أظهر تحليل خاص لصحيفة "الاقتصادية"، أن التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ 1.73 تريليون ريال خلال 12 عاما، بصادرات بلغت نحو 1.2 تريليون ريال، وواردات 532 مليار ريال، لتسجل بذلك المملكة فائضا في ميزانها التجاري مع الصين بنحو 662 مليار ريال، يعادل 38% من التبادل التجاري بين البلدين.

فيما بلغت صادرات السعودية إلى الصين خلال 10 سنوات، نحو 1.16 تريليون ريال، بينما بلغت الواردات منها خلال الفترة نفسها 511 مليار ريال، بتبادل تجاري قيمته 1.67 تريليون ريال، مسجلة فائضا في ميزانها التجاري مع الصين بنحو 645 مليار ريال.

وبحسب التحليل، كانت الصين أهم شريك تجاري للسعودية خلال عام 2014، بتبادل تجاري قيمته 247.8 مليار ريال، تعادل 13% من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والعالم في نفس العام، البالغ 1.94 تريليون ريال.

واستحوذت الصين على 13% من إجمالي صادرات المملكة خلال 2014، بنحو 160.7 مليار ريال، محتلة المرتبة الثانية من بين الدول التي تصدر لها السعودية.

وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها، زيوت نفط خام ومنتجاتها، وأثيرات أحادية البوتيل، وإيثيلين جلايكول، وبولي إيثيلين، وستيرين.

في حين بلغت قيمة واردات السعودية من الصين خلال عام 2014، نحو 87.1 مليار ريال، تمثل %13 من إجمالي واردات المملكة، احتلت بها المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها المملكة.

وكانت أهم السلع المستوردة منها: الهواتف الجوالة، وأجهزة حاسب محمول، وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة، وأجهزة تكييف، وسيارات خاصة.

وعليه استطاعت السعودية تسجيل فائض لمصلحتها في الميزان التجاري في علاقتها بالصين بنحو 73.6 مليار ريال خلال عام 2014، يعادل 30 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين.

ومنذ عام 2003 حتى 2014 "12 عاما"، سجل التبادل التجاري بين البلدين أعلى مستوياته عام 2013، حينما وصل إلى 267.4 مليار ريال، فيما كان أقلها عام 2003 بنحو 24.6 مليار ريال. وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين عشر مرات خلال تلك الفترة، من 24.6 مليار ريال عام 2003م إلى 247.8 مليار ريال عام 2014.

