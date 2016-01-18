النفط يتجه لانتكاسة جديدة والأنظار نحو "أوبك"

توقع خبراء في شؤون النفط أن تتجه الأسعار لانتكاسة جديدة مع استمرار اضطراب الأسواق العالمية، وضبابية النمو الاقتصادي في الصين، وهواجس عودة ايران للسوق وأنباء عن ضخها أكثر من 100 ألف برميل يوميا وصولا نحو 500 ألف، من كل ذلك يرى المختصون أن نزيف النفط سيتعمق مع دخول المضاربين للسوق، وغياب قرار استراتيجي لأوبك في التصدي لهذا التراجع.

واليوم مع بداية أسبوع الأسواق عالميا هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003 في بداية التعامل في الوقت الذي استعدت فيه السوق لقفزة في صادرات إيران بعد رفع العقوبات عنها في مطلع الأسبوع.

إلى ذلك، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003 في بداية التعامل، اليوم الاثنين، في الوقت الذي استعدت فيه السوق لقفزة في صادرات إيران بعد رفع العقوبات عنها في مطلع الأسبوع.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران نفذت التزاماتها بتقليص برنامجها النووي، وألغت الولايات المتحدة على الفور العقوبات التي قلصت صادرات إيران من النفط.

وقال نائب وزير النفط الإيراني، إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا. وهبط سعر خام برنت الدولي إلى 27.67 دولار للبرميل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 2003 قبل ارتفاعه إلى 28.25 دولار بحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش، وهو مازال منخفضا أكثر من 2% عن سعر تسويته يوم الجمعة.

وهبط سعر الخام الأميركي 58 سنتا إلى 28.84 دولار للبرميل بعد وصوله في وقت سابق من الجلسة إلى 28.36 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 2003.



هل المخزونات النفطية مبالغ فيها ؟

الخبير د.عبدالسميع بهبهاني يشير في حديثه "للعربية.نت" إلى ارتفاع كميات المخزونات النفطية والتي تضاعفت وفاقت طلب النمو الاقتصادي، بقوله أن "أوبك" قد دأبت منذ قرار 2005 على مراقبة السوق بفعالية فكانت لا تتجاوز طلب السوق بكثير فاحتفظت بسعر البرميل الـ ١٠٠ دولار من ٢٠٠٥ إلى منتصف ٢٠١٤. وهذا رغم تجاوزات بعض الأعضاء في الاثناء (التي كانت تبلغ بين ٠.٥ الى ١.٥ مليون باليوم) ورغم تدخل الروس احيانا لسد الفراغات التي كانت تزعج "أوبك".

وقال اذا فالكلام على أن هناك فائض في السوق بين العرض والطلب بمقدار مليوني برميل كلام غير مقنع وكلام أن بعض الدول ستضيف إلى السوق براميل اضافية مثل العراق وايران ايضا غير منطقي لان الخسف في الأسعار حدث قبل ذلك.

موضحا نعم هناك عوامل اضافية دخلت في السوق سببت اضطرابات نفسية أثرت على الأسعار كمعدلات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة (وعلى رأسهم الصين الذين تقلص معدل النمو الاقتصادي فيها من ١٨ الى ٦.٥ الحالي خلال سنة) وايضا قرارات البنك الفدرالي الأميركي ومعدلا الطلب الأميركية للنفط.

وقال ومن خلال تصريحات بعض وزراء "أوبك" يظهر انهم تفاجؤوا بآثار القرارات التي اتخذتها في يونيو و ديسمبر ٢٠١٥ ببقاء معدلات الانتاج العالية عن حاجة السوق وهذا غريب جدا. حيث كانت هناك علاقة مباشرة بين أسعار برميل الخام وحركة البورصات واسواق الأوراق المالية حيث تبين أن اكابر المستثمرين في هذه الأسواق هم من منتجي النفط وعندما انخفض سعر البرميل انخفض الاستثمار في الاقتصادات العالمية.

ويؤكد الخبير بهبهاني من هنا نستطيع القول بتحفظ أن الفائض الفعلي المتوفر في السوق هو في لا يقل عن ٦ مليون برميل (بل يزيد عن ذلك بكثير) وهذا الفائض سيزداد في الفترة الموسمية بين منتصف يناير الى منتصف مايو حيث موسم قلة الطلب (لا تدفئة ولا تنقلات وعطل المصافي) فسوف يكون الانخفاض يتجه الى ٢٠ $ لبرميل برنت و١٥ الى ١٨ دولار لسلة أوبك.

تراجع الأسواق .. ردات فعل نفسية



من جانب أخر يعلق الخبير بهبهاني حول عودة ايران بالقول " انه في يوم الجمعة 15.1.2016 أعلن الاتحاد الأوروبي و الولايات التحدة التزام إيران بالاتفاق النووي و من ثم رفع الحصار و العقوبات الاقتصادية تبع ذلك انخفاض حاد في سعر نفط الأميركي الخفيف و خام برنت ثم انخفاض حاد في أسواق الأسهم الخليجية و العربية وقال أن بدأ الأنخفاض الملحوض بدأ قبل ذلك فكان من 4 يناير 2016 ، وقال ان ردات الفعل كان المسبب لها الحالة النفسية لما يعبر عنه بـ"السيكو" وذلك لعدة أسباب الفائض الذي سياتي من إيران حوالي 500 الف برميل اضافي وتباطئ الاستثمار في القطاع النفطي لرخص البرميل اضافة إلى العطلة في الولايات المتحدة اما انتاج إيران الاضافي فيمكن الرصد لحركة الناقلات النفطية الايرانية التي تتوالى مع موانئ ايران لا تدل على ان المنتج النفطي كان بمقدار 1.5 مليون المسموح له كما هو مقرر.

وقال اتوقع انتاج ايران من حقل الغاز بارس الجنوبي (الذي هو جزء مكمل 30% من حقل الشمال القطري) لم يتوقف لأحتمال شبه مؤكد لمعاهدة وحدة الانتاج (Unitization) مع قطر و المتوقع انه نفس المعاهدة موجودة بصورة مؤقته مع العراق لسداد ديونها من النفط و ذلك للحقول الكبرى المشتركة بين الدولتين .

وقال كمية 500 الف برميل اذا تضيفها إلى الفائض المدعى و هو 1.5 مليون لا يؤدي إلى خسف هكذا في الأسعار وذلك بمراجعة للمنحى التاريخ للأسعار. إلى ذلك يشير بهبهاني إلى أن احتمال تباطئ الاستثمار في القطاع النفطي: وهذا يدل على عدم دراية بطبيعة الانتاج وفرقه بين الانتاج التقليدي وغير التقليدي. فالانتاج غير التقليدي يحتاج لضخ المال للحفاظ على مستوى الانتاج و يحميه من الهبوط، وأما الانتاج غير التقليد فيمكن تاجيل الاستثمار فيه لقصر عمره و محدودية مخزونه. وهذا ما تراهن عليه دول أوبك. أما الاستثمار في الانتاج التقليدي فهو طويل الأمد ولازم الاستثمار.

اضطراب البورصات العالمية تثير المخاوف



من جانب أخر، يرى الخبير بهبهاني إلى أن البورصات العالمية باتت متحوطة و لها علاقة بعطلة مارتن لوثر اليوم الاثنين حيث يوجد عدم اطمئنان في أسواق عالمنا العربي كيف ستفتح أسواق الولايات المتحدة غدا الثلاثاء فيتحوط حينئذن المساهمين من المغامر و المضاربة. في شان ذات صلة يقول الخبير بهبهاني إلى أن الاقتصاد الصيني لازال منتعشا (بنمو اقتصادي 6.5 الى 7) فأستثمار في افريقيا بقرض 100 مليار دولار و الأستحواذ على البنية التحيته اضف إلى ذلك ان الزيادة المتوقعة في استهلاك النفط لـ 2016 هي كما كانت في 2015 وذلك الأستهلاك من قبل الحكومة والمستهلك حيث الزيادات الملحوظة في شراء سيارات الدفع الرباعي كل ذلك عوامل انتعاش لأسعار النفط و لكن نرى عكس ذلك و هذا يؤكد ما نذهب اليه المخزون التجاري اكبر من 2 مليون دولار للبرميل. فأرى أن التخوف من التراجع الصيني مبالغ فيه.

وقال وحتى يستهلك الفائض ويرجع السوق إلى قواعده الأساسية يجب التنسيق بين "أوبك" كمنظمة مع منتجي خارج "أوبك" لأنه على غير المتوقع نتيجة سوء التقدير فإن الانتكاسة للنفط الخام طالت أسواق أسهم الشركات الصناعية فأصبح الاقتصاد العالمي مهدد (حتى اقتصاد الولايات المتحدة المنتعش).

وقال ببادرة أمل أعلن رئيس منظمة أوبك العالمي الوزير النيجيري عن طلب دولتين من اعضاء أوبك لاجتماع طارىء واحسبه يقصد عضوين كبار وإن صح ذلك فإن هناك بادرة امل للتنسيق والحركة المنسجمة الجماعية. وغير هذا فإن المكدس من النفط سيزداد وإلى مزيد من الانخفاض وبقاء سعر الخام في حدود 45 دولار للبرميل برنت إلى 2018.