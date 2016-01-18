رفع الدعم ورفع الوعي الاستهلاكي

بعد صدور قرار رفع الدعم النسبي عن الطاقة، وهو قرار صحيح جدا للمساهمة بتخفيف العبء على الدولة ورفع الوعي أيضا للاستهلاك الذي وصل مستويات كبيرة أصبح يشكل رقما كبيرا من الإنتاج الوطني. الآن بعد رفع الدعم النسبي ولازالت الدولة تتحمل تكلفة وعبء أيضاً الدعم فهو لم ينتهِ بالطبع، لننظر بالاتجاه الآخر إلى سلوكنا الاستهلاكي "للكهرباء والماء وأيضا الطاقة للسيارات وما في حكمها"، فأحد القراء ينبهني بالنظر للاستهلاك في "المدارس والمساجد" وأضيف حتى الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات وغيرها، ولكن حين ننظر إلى المساجد والمدارس خصوصا بحكم عددها الكبير جدا، أعتقد يجب التنبيه والتوعية باستهلاك المياه والكهرباء، وحتى الطرق العامة، الواجب التشديد على كل مسؤول كل بمكانه إما بمسجد أو مدرسة أو جامعة أن ينظر إلى حجم الاستهلاك لهذين المصدرين المهمين، وأيضا نشر وسائل الترشيد خاصة للمياه بتوفيرها في كل مرفق حكومي وإلزام بتنفيذها وهنا يأتي دور شركة المياه الوطنية بتوفير وسائل الترشيد، وأعتقد أنها لا تقصر بهذا الجانب وتحرص عليه، وحين نقوم بدور ريادي واستراتيجي بهذا الجانب "الترشيد" فنحن نحقق الهدف الأساسي والاستراتيجي لتوجه الدولة وهو الترشيد في الإنفاق وخفض العبء على الدولة وأيضا نتعلم سلوك الترشيد كل بمكانه، سواء بمنزلك أو عملك أو الشارع أو المرفق الحكومي، وهذا لا يتعارض مع استهلاكنا لحاجتنا، فنحن لنقر أننا نبالغ ونسرف في الصرف والاستهلاك بالمياه والكهرباء، وحين يكون هناك تكلفة أعلى سيتغير سلوكنا الاستهلاكي، وهذا يجب أن يكون منهج الجميع فلا يعني أن تكون قادرا على الدفع المالي أن تستهلك بدون حساب أو بدون ترشيد، فهذه طاقة تهدر بلا عودة خاصة المياه والكهرباء والطاقة.

يجب أن نتوافق مع توجه الدولة في الترشيد للطاقة والمياه، وأن لا يقول أحد ليست مسؤوليتي أو أنا قادر على الدفع، بل يجب أن نكون جميعا صفا واحدا، وكلنا مسؤولون، ونرشد في الاستهلاك للطاقة والمياه، حتى وإن لم يكن يخصك شخصيا، فحين تكون بمسجد وتجد مياها تصرف أو غير خاضعة للصيانة يجب أن تبادر وتبلغ، وحين تجد نوراً مفتوحاً بمكان عملك وتغادر أن تغلقه، وهكذا أن تكون لدينا روح المسؤولية، وثقافة الوعي فهي تهمنا جميعا، وحين نتكاتف بذلك، سنجد وفرا كبيرا وتقليلا للمصاريف والتكلفة أعلى وهذا ما يجب أن نتعلمه ونعلمه لأولادنا وأجيالنا، فهذه أصبحت مصدرا مهماً للحياة يجب أن نحافظ عليه، والظروف الاقتصادية الحالية وحتى وإن كانت ليست بمرحلة ظروف أزمة اقتصادية عالمية، علينا أن نكون مرشدين باستهلاكنا، وعلى كل وزارة وجهة حكومية أن تبادر بسن قانون ترشيد الاستهلاك، وصيانة دورات المياه ووزارة الشؤون الإسلامية أن تعمل على ذلك بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية، وهذا منهج مهم أن نعمل عليه في بلادنا فلا يكفي رفع نسبي للدعم، بل أيضاً رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لوقف الهدر ونحن بحاجة لكل ذلك.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "