نمو أرباح "البحري" الفصلية 360% إلى 567 مليون ريال

قفزت أرباح النقل البحري خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 360% لتصل إلى 567 مليون ريال، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2014.

كما ارتفعت الأرباح الفصلية بـ11% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

وقد فاقت هذه النتائج متوسط التوقعات البالغ 521 مليون ريال.

أما على مدار العام بأكمله، فقد سجلت الأرباح السنوية نموا بـ240% لتصل إلى مليار و800 مليون ريال.

وأرجعت البحري النتائج إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة زيادة أسطول ناقلات النفط العملاقة، وذلك بعد دمج أصول وعمليات شركة "فيلا" إلى جانب انخفاض معدل تكلفة وقود السفن.