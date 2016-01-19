الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ نمو سنوي في ربع قرن

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 6.9% في عام 2015، وهو ما يتماشى تقريبا مع المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ حوالي 7%، لكنه أبطأ وتيرة منذ عام 1990.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 7.3% في 2014.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.8% في الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ما يضع ضغوطا على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات الدعم وسط مخاوف من تباطؤ أكثر حدة.

وتكهن محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن الاقتصاد الصيني سيفقد المزيد من قوة الدفع هذا العام، متوقعين أن يتراجع النمو إلى 6.5% حتى إذا زادت بكين الإنفاق وخفضت أسعار الفائدة مجددا.