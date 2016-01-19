بنك إنجلترا يتريث حيال رفع الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد

أكد جيرتجن فليي، مسؤول لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أنه سيتخذ سياسة الحذر والتريث تجاه رفع أسعار الفائدة غير مستبعد إمكانية خفض الفائدة إذا تدهور وضع الاقتصاد البريطاني.

يشار إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بقوة خلال العامين الماضيين، لكنه فقد بعض الزخم خلال النصف الثاني من 2015 مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، إضافة لبقاء مستوى التضخم قرب الصفر.

وأضاف فليي أنه متفاجئ بضعف النمو في الأجور على الرغم من انخفاض نسبة البطالة.

وقد دفع ذلك الاقتصاديين لتأجيل توقعاتهم لرفع الفائدة في بريطانيا إلى النصف الثاني من هذا العام، في حين لا تتوقع الأسواق مثل هذه الخطوة قبل عام 2017. ومن المنتظر أن يقوم محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، بإلقاء كلمة حول أسعار الفائدة بعد ظهر اليوم.