تراجع أرباح بنك الرياض 7% بنهاية 2015

تراجع صافي أرباح بنك الرياض في 2015 بنسبة 6.96% لتبلغ 4049 مليون ريال مقابل 4352 في العام 2014.

وقال البنك في إعلان نتائجه المالية على موقع شركة السوق المالية "تداول" اليوم، إن ربحية السهم تراجعت إثر هذه النتائج إلى 1.35 ريال مقابل 1.45 ريال.

وعزا البنك تحقيق هذه النتائج إلى الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنحو 7.4% التي تركزت بصورة رئيسة في الزيادة في رواتب ومصاريف الموظفين وما في حكمها، والزيادة في مخصص خسائر الائتمان، ومصاريف العمليات الأخرى، ومخصص الاستثمارات، وقابلها انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى.

كما انخفض إجمالي دخل العمليات 0.3% بسبب انخفاض دخل الأتعاب والعمولات، والمكاسب من الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة، وقابلها زيادة في دخل العمليات الأخرى، ودخل تحويل العملات، وزيادة في مكاسب المتاجرة.