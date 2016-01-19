هل حان وقت الادوات الجديدة في بورصة الكويت؟

مرت البورصة الكويتية شأنها شأن جميع أسواق العالم بظروف صعبة للغاية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، بسبب الأزمات العالمية المتتالية وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على اقتصاديات دول العالم، ومع الأيام الأخيرة من العام الماضي وبداية العام الحالي يبدو أن السوق الكويتية مازالت تعاني من جملة من المنغصات على رأسها الانخفاض المفاجئ لأسعار النفظ، والبيانات الصينية الأخيرة التي ظهرت مؤشراتها في الساعات الأولى من عام 2016، والتي أدت إلى هلع في الأسواق آخذة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية الاخرى نحو التراجع مع دخول الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بإجراءات تهدف إلى السيطرة على الأسواق، وتخفيف حدة التباطؤ والركود وغلق تلقائي لبورصتي شنغاي وشينزن الرئيستين لتسحب معها الأسواق إلى مزيد من التراجع، حيث حاولت الصين إنقاد أسواقها المالية بحوالي 1.8 ترليون يوان خلال عام 2015 ولم تفلح في ذلك وهو ما أدى إلى انخفاض احتياطياتها من حوالي 4.1 تريليون دولار إلى ما يقرب من 3.3 تريليون دولار.

ويبدو أن تفعيل بعض الأدوات والآليات المالية الجديدة بات أمراً ضرورياً للسوق الكويتي، لاسيما أن هناك أدوات وآليات كان من المفترض أن يتم تفعيلها ويتم البدء في التعامل بها في ضوء قانون هيئة سوق المال في عام 2010، إلا أن الظروف حالت دون تحقيقها خاصة أن هذا القانون جاء بعد الآثار السلية للأزمة المالية العالمية في 2008، ولعل من أهم هذه الآليات تداول السندات والصكوك والدخول فى تجاذبات مع صناع السوق فيما يخص فرض بعض الضوابط على عمليات البيع على المكشوف، ومن شأن فتح الأدوات وتفعيل دور صناع السوق إحداث توازن في السوق في حالة الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر من خلال إعادة صياغة عمل ونماذج البنوك الاستثمارية والشركات التي تتوافر لديها ملاءة مالية كبيرة والاحترافية والخبرة هي الأقرب للقيام بهذا وضرورة تفعيل بورصات جديدة في إطار قانون هيئة سوق المال مثل بورصة السلع والمشتقات لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار بالسوق الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تنشيط السوق وزيادة حجم وقيام التداول اليومي علي نحو ملحوظ بالإضافة إلي تحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولاشك أن تأجيل تفعيل هذه الآليات كان بسبب الظروف السيئة التي مرت بها أسواق العالم والتي مازالت تتوالي وانتظار عودة الاستقرار إلى الأسواق وتراجع الآثار السلبية للأزمة العالمية إلا أننا نرى أن الظروف الحالية قد تكون مواتية لتفعيل هذه الآليات في ظل ضعف الاقبال على الأسهم والرغبة في اقتناء سندات وصكوك أقل مخاطرة، والعودة الى الجانب الحقيقي في الاقتصاد في ظل تحسن التصنيفات الائتمانية لدولة الكويت وقدرتها على تحمل انخفاض الأسعار حيث أنها تتمتع بالتكلفة الأقل لانتاج النفط، فضلاً عن الملاءة المالية الناتجة عن ما تملكه من احتياطيات واستثمارات خارجية متنوعة ناهيك عن توافر السيولة والمدخرات المحلية، عودة المسثمرين الخليجين إلى أوطانهم في ظل حالة الارتباك والأزمات التي يمر بها العالم حفظاً على ثرواتهم من التآكل التي يمكن أن تكون أكثر أماناً فى الدول الخليجية.

وتأتي الخصصة كأحد أهم الأدوات الإصلاحية من ناحية قدرتها على توليد موارد تسهم في تمويل العجز المالي المتوقع في الموازانة العامة للدولة، وفي تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية حيث تستهدف الخطة الخمسية الحالية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41.9%، والعمل على تكوين شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص برؤس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، وعلى الاخص في صناعة البتروكيماويات وما شابها من صناعات تحويلية ترتبط بها، وتسريع خطوات تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، وتوفير حزمة متكاملة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتخصيص وإعداد برنامج زمني لتخصيص القطاع المالي وقطاع الاتصالات والتعليم وقطاع الإسكان والكهرباء والماء ناهيك عن إشراك القطاع الخاص في مشروعات.

وتعد عملية خصخصة طيران الكويتية أول عملية خصخصة تفوق قيمتها 3 مليار دولار تنفذها الحكومة الكويتية والتي من المتوقع أن تشهدها السوق في عام 2016، وقد تقدمت طيران الجزيرة رسمياً بطلب الاستحواذ على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة نسبة 35% في الخطوط الجوية الكويتية بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في نوفمبر 2014 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وستكون طرح اسهم الخطوط الكويتية بعد خصخصتها كأول عملية خصخصة تفوق قيمة 3 مليار دولار تنفذها الحكومة الكويتية.

حيث من المتوقع ان تشهد السوق الكويتية في عام 2016 طرح اسهم شركة الخطوط الكويتية ، وقد صدر قانون الخصخصة في الكويت قبل نحو أربعة أعوام، لكنه بقي حتى الآن عصياً على التطبيق، وكانت الآمال المنعقدة على القانون كبيرة، لتصحيح الاتجاه الاقتصادي للبلاد، وتحسين والتنافسيّة وكفاءة الخدمات العامة، إلا أنه لم يتم وضع لائحة تنفيذية للقانون، ولم توضع سياسة عامة مع إعداد برنامج زمني لتنفيذ أهدافه.

ومن المتوقع أيضاً أن طرح المشروعات المتنوعة للخصصة من شأنه دعم وتقوية أسواق المال، والتي مازالت تعاني من وجود شركات تأثرت إلى حد كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية ولم تجد حلولاً ناجعة سواء لحل مشكلاتها أو الإعلان عن إفلاسها في إطار قانوني واضح، وهو ما يستدعي على إيجاد سوق مال وبورصة للأوراق المالية على درجة كبيرة من الكفاءة، لطرح أسهم الشركات للتداول، وقيام تلك الأسواق بمتابعة أداء تلك الشركات عبر متطلبات الالتزام القانوني فيها، وكذلك الحال لوجود البنوك وشركات التأمين بدرجة عالية من الكفاءة كي تساهم في إنجاح عمليات الخصخصة، التي من شأنها إنتاج أدوات متنوعة من الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار بما يمهد لقيام سوق فاعل للوساطة المالية وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

فقد انخفضت المؤشرات السعرية للأسواق الخليجية خلال الأسبوعين منذ بداية العام من العام وحتى 18 يناير بنسبة 20.1% في السعودية و18.2% في قطر و14.8% لسوق دبي و12.3% لسوق أبو ظبى والكويت 9.2% والبحرين 1.6% وعمان 8.5%، ويأتى هذا التراجع بعد أن أغلقت الأسواق في المنطقة الحمراء خلال العام الماضي فاقدة حوالي 98 مليار دولار أمريكى من قيمتها الرأسمالية، وقد انخفضت المؤشرات السعرية خلال العام الماضي بنسبة 17.1% في السعودية، يليها دبي بنسبة 16.5% وقطر 15.1% وعمان والبحرين بنسبة انخفاض 14.8% لكل منهما والكويت 14.1% و4.9% في أبوظبي.

ويأتي هذا التراجع على الرغم من أن بداية العام الماضي كانت متفائلة بالنتائج الإيجابية لقطاع البنوك المحلية، وحالة الصفاء السياسي بين المجلسين الوزراء والأمة إلا أنه سرعان ما عادت الأجواء للتوتر والتأزيم نتيجة للتوترات الجيوسياسة والأمنية في المنطقة والأزمات المتوالية التي مرت على الأسواق العالمية وتأثرت بها مثل الأزمة اليونانية والأزمة الصينية وتزايد العقوبات المفروضة على روسيا وأزمة الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط التي أثرت على العديد من الأسواق الناشئة وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شهد العام الماضي إقرار تعديل قانون هيئة سوق المال فى الكويت، وإعفاء البورصة من ضريبة عوائد الأوراق المالية والصكوك وكافة الأوراق المالية الصادرة عن الشركات، وتفعيل دور لنظام صانع السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون لمعالجة السلبيات السابقة ونواحي القصور ومراعاة أفضل المماراسات العالمية للتطوير، والتوسع في التفصيل للقانون رقم 7 لسنة 2010 لضمان سلامة التطبيق، وإمكانية إنشاء شركات ذات غرض خاص وإعفائها من الضرائب في مجال الأوراق المالية وتنظيم إصدار وتدوال إصدار السندات والصكوك في دولة الكويت وهو من الأنشطة الواعدة في سوق الأوراق المالية وخصوصاً الصكوك والسندات الحكومية والتوجه نحو خصصة البورصة.

* كاتب اقتصادي

