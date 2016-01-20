لأول مرة: الخام الأميركي يهبط إلى 28 دولاراً منذ 2003

هبطت عقود النفط مجددا في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم الأربعاء وتراجع الخام الأميركي عن مستوى 28 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في حوالي 13 عاما بفعل القلق بشان تخمة المعروض العالمي.



وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 54 سنتا إلى 27.92 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2003 بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 96 سنتا أو 3.26%.



وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا إلى 28.57 دولار للبرميل لتبقى قرب أدنى مستوى لها في 12 عاما.