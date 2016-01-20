الذهب يرتفع إلى 1091 دولاراً للأونصة مع هبوط النفط

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع أسواق الأسهم وتعزيز هبوط النفط للمعدن النفيس كملاذ آمن لكن تباطؤ الطلب من آسيا أبقى الذهب دون أعلى مستوى حققه هذا الشهر.



وهبطت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في أربع سنوات في حين تراجع سعر الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2003 مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وتراجع الدولار أيضا.



وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثالثة في أقل من عام بعد أن نما الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة منذ 25 عاما في 2015.



وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1091.36 دولار للأونصة وزاد أيضا في العقود الأميركية الآجلة تسليم 0.2% إلى 1091.70 دولاراً للأونصة.





وقال محللون في سيتي جروب في توقعاتهم عن أسواق السلع في 2016 إن مكانة الذهب ملاذ آمن عادت لتحتل الصدارة مرة أخرى وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وتراجع أسواق الأسهم وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الخليج.



وأضافوا "في حين تميل عادة القضايا الجيوسياسية لأن تكون قصيرة الأجل من حيث تقديم الدعم لأسعار الذهب نتوقع أن تقدم المخاوف الاقتصادية العالمية الحالية الدعم في هذا الربع."



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.015 دولار للأونصة بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 488.61 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.6% إلى 818.50 دولار للأوقية بعد أن نزل لأدنى مستوى في سبع سنوات عند 812.95 دولار للأونصة.

