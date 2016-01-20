يوم خسائر دامية في أسواق الخليج ومؤشر السعودية يهبط 5%

خيَمت التراجعات الحادة على أداء الأسواق الخليجية اليوم الأربعاء مع تواصل هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة.

وهبطت عقود النفط الآجلة مجددا في التعاملات الآسيوية الأربعاء وتراجع الخام الأميركي أكثر من 3%، مقتربا من 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 2003 بفعل القلق بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 4.9%، إلى 5459 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال، وأحجام 415 مليون ريال، بنهاية الجلسة.

تراجعات النفط جاءت بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة من أن أسواق النفط قد "تغرق في تخمة في المعروض" في 2016.

قطاع البتروكيماويات في سوق السعودية كان أحد القطاعات الضاغطة على المؤشر بقوة، حيث تراجع 6.3%، المصارف والخدمات المالية 4.5%، التجزئة 6.3%، وشركات الاستثمار المتعدد 7.7%.

وأنهت سوق دبي المالية تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 4.60%، إلى 2638 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 338.7 مليون ريال.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.13%، إلى مستوى 3776 نقطة، ضغط من كافة قطاعات السوق، باستثناء قطاع الخدمات الذي أغلق دون تغيير.

كما تراجع مؤشر بورصة الكويت عند الإغلاق بنسبة 1.95%، إلى مستوى 4985 نقطة، مسقط 1.83%، قطر 3.31%، والبحرين 0.61%.