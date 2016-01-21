عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل في أسبوع

المصدر: نيويورك - رويترز
مخزونات النفط الأميركية
رابط مختصر

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 15 يناير لتصل إلى 485.2 مليون برميل بينما توقع المحللون زيادتها 2.8 مليون برميل. وارتفعت المخزونات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 63 ألف برميل.

كلمات دالّة

#نفط, #مخزونات النفط الأميركي, #أسواق, #اقتصاد, #طاقة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر