ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.



وزادت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 15 يناير لتصل إلى 485.2 مليون برميل بينما توقع المحللون زيادتها 2.8 مليون برميل. وارتفعت المخزونات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 63 ألف برميل.