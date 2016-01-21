انخفاض خسائر "زين السعودية" إلى 972 مليون ريال بـ2015

انخفضت خسائر شركة الاتصالات المتنقلة "زين" التي تعد ثالث شركة للاتصالات النقالة في السوق السعودي إلى 972 مليون ريال بنهاية عام 2015، مقارنة بخسائر 1270 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2014.

وسجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خسائر بـ291 مليون ريال خلال الربع الرابع مقابل 306 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدنٍ بـ 4.9% .

وجاء في بيان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-12-2015.

وبلغ إجمالي الربح 1.065 مليون خلال الربع الرابع مقابل 816 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 30.51%.

وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 972 مليون ريال، مقابل 1.3 مليار ريال بتراجع 23.4%.

وبلغت خسارة السهم بالريال 1.67 ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 2.17 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ورغم ذلك فقد حافظت الشركة على نتائج إيجابية حيث تقلصت صافي الخسارة بنسبة 5% وتعود الأسباب الأساسية إلى استمرار نمو إجمالي الربح بنسبة 30% ليصل إلى1,065 مليون ريال سعودي (وهي الأعلى منذ تأسيس الشركة)، مما يعكس زيادة قدرها 249 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق. نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% ما يعادل 116 مليون ريال سعودي.