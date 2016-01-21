نمو أرباح "صافولا" الفصلية 19% إلى 515 مليون ريال

جاءت الأرباح الصافية لشركة صافولا للربع الأخير من عام 2015 أفضل من متوسط توقعات المحللين لتنمو بنحو 19% وتبلغ 515 مليون ريال. وكان متوسط التوقعات يبلغ 475 مليون ريال.



وقد عزت صافولا هذا النمو بالأرباح إلى دخل غير متكرر ناجم عن تسوية تأمينية متعلقة بالحريق في مستودع السكر الخام خلال عام 2013 بالإضافة إلى تحقيق ربح من بيع إحدى الأراضي التي كانت تملكها.



أما بنهاية العام 2015، فقد تراجعت الأرباح السنوية 13.5% إلى 1.79 مليار ريال بسبب بصفة انخفاض حصة ربحية المجموعة في إحدى الشركات الشقيقة وبسبب بيعها لنشاط قطاع البلاستيك خلال الربع الأول من 2015.



في هذا السياق، أوصت صافولا بتوزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها بواقع 50 هللة للسهم نقداً.