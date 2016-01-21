" بترورابغ" تسجل خسائر فصلية بمليار ريال أواخر 2015

منيت شركة بترورابغ بخسائر صافية بلغت مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة الإيقاف التام لمجمع الشركة الصناعي لأعمال الصيانة الشاملة والتي كانت مجدولة سابقاً خلال هذا الفصل، بالمقارنة مع خسائر صافية بلغت 198 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2014.

أما خلال العام 2015 بأكمله، فقد بلغت الخسائر الصافية لشركة بترورابغ 759 مليون ريال. مقارنة مع أرباح بلغت 681 مليون ريال خلال العام 2014.



وقد تأثرت نتائج الشركة أيضا بتدني هوامش المنتجات البتروكيماوية الناتج عن انخفاض أسعار الزيت الخام في 2015.