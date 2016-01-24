سوق المال تتحفز اليوم.. بقوة تعافي النفط

لن تُفَوتَ السوق المالية السعودية ما حدث للنفط من تعاف في اليومين الأخيرين من الأسبوع المنصرم حينما ارتفع سعره بنحو 15%؛ حيث كان وَقع ذلك التعافي على الجميع مريحاً ومُطَمئناً، خاصة أنه جاء كبيراً، بعد أيام عصيبة شهدتها أسعار النفط حين انخفض فيها سعر البرميل إلى أدنى مستوى منذ عام 2003 مسجلاً سعر 27.10 دولارا.

أستطيع أن أقول إن الغالبية من المستثمرين يركزون أنظارهم اليوم على افتتاح قوي للسوق، يتخلله تعاملات تَرجَح فيها كِفَة قوى الشراء على قوى البيع بما يوازي حجم التفاؤل الذي يسود السوق إثر المكاسب الكبيرة لأسعار النفط، لا سيما أنها سجلت في يوم الجمعة الماضي ارتفاعاً بنسبة 10%، وهو أكبر مكسب يومي منذ فترة بعيدة، وتزامن معها عودة أسواق المال العالمية لاسترداد خسائرها الجسيمة المقدرة بنحو ثمانية ترليونات دولار حسب ما ذكره بنك أوف أميركا ميريل لينش قبل يومين.

ردة فعل السوق المالية الإيجابية في بداية تعاملات أسبوعها الجديد سوف تكون مصحوبة بنشوة تعافي أسعار النفط أولاً، ومؤشرات أسواق المال العالمية ثانياً، والأسعار المتدنية جداً التي اُغلقت عليها أسعار أسهم كثير من الشركات ثالثاً، وربما تدفع تلك النشوة الى تجاهل إعلانات الشركات المساهمة المخيبة للربع الرابع التي اُعلنت بعد إغلاق الخميس الماضي؛ حيث من المؤكد أن تتعامل السوق على حدة مع كل شركة خيبت نتائجها الآمال وجاءت دون التوقعات، وكذلك كل شركة جاءت نتائجها فوق التوقعات.

النظرة المتفائلة لا تستبعد أن يسترجع المؤشر العام للأسعار مقداراً كبيراً من خسائره الضخمة التي خسرها على مدار الأسبوع الماضي. والتوقعات تشير الى أن الأسعار متوقع لها أن تسترد مستوياتها السعرية شيئاً فشيئاً بعد موجة الخسائر المبالغ بها حينما اُغرقت السوق في التشاؤم، ووقعت فيه الأسهم تحت الضغط البيعي العنيف، ويأتي مثل ذلك الاسترداد مشروطاً باستمرار تعافي أسعار النفط.

فالمؤشرات المالية الأساسية للأسبوع المنتهي في 21 يناير2016 توضح أن مكرر السعر للعائد على مستوى السوق بشكل عام انخفض الى 11مرة وهو رقم يسجل للمرة الأولى قياساً بالحجم الحالي للأرباح والقيمة السوقية الإجمالية للأسهم، كما انخفضت أيضاً مكررات السعر العائد لثلاثة قطاعات استثمارية من قطاعات السوق وهي المصارف 8.12 مرات، والصناعات البتروكيماوية 9.52 مرات، والاسمنت 7.9 مرات، ويضاف إلى ذلك تراجع مكررات السعر للعائد لشركات مساهمة كثيرة ذات عوائد فصلية في باقي القطاعات، وتوهجت بمكررات منخفضة جداً وقيم دفترية تقترب من أسعارها السوقية.

ما يمكن أن يقال، أنه من السابق لأوانه استخلاص أي مؤشرات بأن ما طال النفط من تعافِ في اليومين الأخيرين في السوق النفطية العالمية هو بداية لنهوض أسعاره، أو ابتعاده عن القاع، فالظروف والعوامل الأساسية الدالة على أن السوق ما تزال مُغرَقَة بالمعروض هي ذاتها لم تتغير، وما ستفصح عنه الأرقام، وما ستُلَمِح به الدول المنتجة عن الأسعار وحصص الإنتاج وسط الأسبوع الحالي سيكون لها مدلولاتها في التأثير عليه إن صعوداً أو هبوطاً.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

