"موانئ دبي" تؤسس لشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي

على هامش أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي، اتفقت شركة موانئ دبي العالمية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تأسيس شركة مشتركة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات في روسيا.



وستستثمر "موانئ دبي العالمية" - التي تعد ثالث مشغل للموانئ في العالم - ملياري دولار في البنية التحتية لموانئ جديدة، إحداها في مدينة تامان في البحر الأسود ومراكز لوجستية في مناطق مختلفة من روسيا، إضافة إلى مشاريع لتطوير الموانئ الحالية.

وسيطلق على المشروع مشترك اسم "موانئ دبي العالمية - روسيا" تعود 80% من ملكيته إلى شركة "موانئ دبي العالمية"، و20% إلى الصندوق الروسي.

