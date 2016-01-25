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الكويت تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد بـ100 مليار دولار

المصدر: العربية.نت
مدينة الكويت
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تعتزم الكويت تأسيس صندوق سيادي جديد يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، لإدارة استثمارات وممتلكات الحكومة في الشركات المختلفة والمشاريع الحيوية الكبرى التي تطرحها الدولة، مثل محطات الكهرباء والماء، وذلك بحسب ما كشفته مصادر حكومية لصحيفة الأنباء الكويتية.

وسيضم الصندوق الجديد الأصول المحلية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار التي بدورها ستركز على الاستثمارات الخارجية، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الاستثمارات المحلية ورفع قدرتها ثم التخارج منها، وتحويلها للقطاع الخاص خلال مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وتحقيق عوائد تصل إلى 4% كحد أدنى و7% كحد أقصى، وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستثمار.

كلمات دالّة

#الكويت, #اقتصاد, #أسواق مال, #صندوق سيادي

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