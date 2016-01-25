برنت يرتفع عند 32 دولاراً للبرميل بعد موجة برد شديدة

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام مكاسبها اليوم الاثنين عقب ارتفاع شهدته في نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة عمليات تغطية مراكز مكشوفة والطلب على النفط، والذي نجم عن الطقس المتجمد في مناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.



وكانت أسعار النفط قد ارتفعت 10% يوم الجمعة في واحدة من أكبر الزيادات اليومية على الإطلاق.



وارتفع برنت ثمانية سنتات إلى 32.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0221 بتوقيت غرينتش بعد وصوله إلى 32.69 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم. وكان برنت قد أغلق على 32.18 دولار للبرميل في جلسة التعامل السابقة.



وارتفع الخام الأميركي 5 سنتات إلى 32.24 دولار للبرميل، مقابل أعلى مستوى سجله خلال جلسة التعامل وهو 32.64 دولار وسعره السابق عند الاغلاق وهو 32.19 دولار.