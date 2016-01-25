عمدة لندن "للعربية.نت": الكفاءات العلمية تصنع قادة الغد

استضاف مركز دبي المالي مساء أمس، وفداً تجارياً رفيع المستوى لدولة الإمارات، يترأسه عمدة حي المال بمدينة لندن سكوير مايل، جيفري ماونتيفانز، ونخبة من الأكاديميين في كلية "كاس لإدارة الأعمال" بدبي، لبحث أوجه التعاون المعرفي ولتعزيز العلاقات التجارية في منطقة الخليج، موضحاً أن دولة الإمارات لا تزال الشريك التجاري المفضل لدى المملكة المتحدة.

وقال عمدة لندن خلال اللقاء "إن زيارتي تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه مدينة دبي في تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، خصوصاً مع تنوع آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة وزخم النشاط الاقتصادي في دبي، الأمر الذي يعكس تنوع مساحة الفرص الاستثمارية التي ستدعمها خبراتنا في مجال الخدمات المالية والمهنية وتوفير قاعدة متينة تدعم المنطقة في خططها الطموحة، من خلال العمل بشكل وثيق مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية".

وأضاف "لدينا الكثير لنقدمه في مجال الخدمات المصرفية، التأمين، تطوير سوق العمل، التعليم، القانون، والتمويل الاسلامي".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لتعزيز الدور الريادي الذي يلعبه قطاع التعليم العالي، والمتمثل بخلق بيئة أكاديمية مثالية لقادة الأعمال في المنطقة تهدف لصقل خبرات الكوادر الوطنية وتزويد المتدربين بالمهارات الأساسية في قطاعات تدعم سوق العمل وتوفر فرص جديدة لقادة المستقبل.

يشار إلى أن كلية "كاس لإدارة الأعمال" في دبي تأسست عام 2007 بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وتعد مركزاً إقليمياً للتميز التعليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل البرنامج كمشروع مشترك غير ربحي، وتوفر عدداً من البرامج، منها برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية" المعروف عالمياً، وبرامج تعليمية تنفيذية مصممة للشركات والمؤسسات العامة في المنطقة، فضلاً عن برامج ماجستير العلوم في الطيران.

ويتيح برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية" في دبي حالياً الفرصة للمديرين التنفيذيين والمتخصصين الجمع بين متطلبات العمل الملحة والحصول على شهادة "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية" معترف بها عالمياً بالقرب من أوطانهم وبيئات عملهم. ويستقطب البرنامج الطلاب من دول بعيدة في العالم مثل سنغافورة، والولايات المتحدة وأذربيجان. ويشتهر بأنه أول برنامج لـ"ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية" في العالم يقوم بتوفير مواد متخصصة في التمويل الإسلامي والطاقة، ويتيح للطلاب التخصص في ريادة الأعمال والتمويل أو الإدارة العامة.