تراجع النفط يرفع سعر الذهب كملاذ أمن للمستثمرين

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر مع تحول المستثمرين إلى الأصول التي تعد ملاذات آمنة في الوقت الذي تضررت فيه الأسهم والنفط الخام مجددا جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يلقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الضوء على ما يواجهه الاقتصاد الكلي من مصاعب من الصين إلى أوروبا عندما يجتمع واضعو سياسات البنك في وقت لاحق اليوم، مما يعزز الآمال بألا يتعجل المجلس رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وهذه بشارة خير للذهب الذي ارتفع نحو 5% إلى الآن هذا العام بعد أن نزل أكثر من 10% في 2015.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1112.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق عند 1113.54 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 0.7% إلى 1113.10 دولار للأونصة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماع سياسات مدته يومان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر فائدة الأموال الاتحادية دون تغيير عند 0.25-0.50%.

وتقلصت احتمالات رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس وسط توقعات من المحللين بتأجيل الخطوة إلى وقت لاحق من العام.

ويضع ذلك ضغطا نزوليا على الدولار في حين يفيد المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 853.24 دولار للأونصة، لكنه مازال مبتعدا كثيرا عن أدنى مستوى في سبع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

وهبط البلاديوم في المعاملات الفورية 0.6% إلى 486.90 دولار للأونصة في حين ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.27 دولار للأونصة.