الكويت: لا يمكن لأوبك خفض الانتاج بمفردها

قالت مندوبة الكويت الدائمة لدى أوبك نوال الفزيع اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن للمنظمة خفض انتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق.

وقالت الفزيع أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت "لا يمكن لأوبك ان تحقق استقرار السوق بمفردها وتخفض انتاجها في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون انتاجهم ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار."

وأضافت قائلة "انظروا إلى الانتاج الروسي وكيف زاد عن العام الماضي. انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى اخرين مثل أمريكا اللاتينية، الكل يسعى لزيادة انتاجه. ولذلك فان أوبك تتطلع للتعاون."



إلى ذلك، قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إن المؤسسة تدرس استخدام السندات والصكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية.



وأكد العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستركز على قطاع البتروكيماويات لتحقيق التنوع الاقتصادي، حيث أن المؤسسة تدرس استخدام السندات والصكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية.



وتوقع أن يتم إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار "من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة."



وتتضمن الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النفطي بالكويت الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا في سنة 2020 والحفاظ عليها حتى 2030.



وتنظم مؤسسة البترول الكويتية منتدى استراتيجية الطاقة بالتعاون مع مجلة بتروليوم ايكونوميست ويستمر يوما واحدا.

