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تراجع أرباح "الاتحاد الوطني" 55% إلى 195 مليون درهم

المصدر: العربية.نت
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هبطت أرباح بنك الاتحاد الوطني في الربع الأخير من العام الماضي بـ55%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 لتصل إلى 195 مليون درهم، أي 53 مليون دولار.

وجاءت الأرباح دون التوقعات البالغة 430 مليون درهم.

وعلى مدار العام، انخفضت الأرباح 8% إلى 1.9 مليار درهم.

وقد أوصى مجلس إدارة الاتحاد الوطني بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم، وهو ما يأتي دون الأرباح التي تم توزيعها في العام 2014 والتي بلغت ربع درهم، علما أن توزيع الأرباح خاضعة لموافقة مصرف الإمارات المركزي.

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#بنوك, #الاتحاد الوطني, #الإمارات, #اقتصاد, #شركات

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