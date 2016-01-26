26.79 مليار ريال إيرادات الجمارك السعودية في 2015

حققت مصلحة الجمارك العامة ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات الجمركية في العام الماضي 2015، وبلغ إجمالي الإيرادات 29.85 مليار ريال منها إيرادات فعلية 26.79 مليار ريال، فيما تحملت الدولة 3 مليارات ريال تقريبا.

وأوضح المستشار المتحدث باسم الجمارك السعودية عيسى العيسى، في تصريح له أمس أنه مقارنة بعام 2014 فيلاحظ أن إجمالي الإيرادات الجمركية بلغت في ذلك العام 27.9 مليار ريال منها 24.5 مليار ريال إيرادات فعلية و 3.4 مليار ريال مقابل ما تحملته الدولة لصالح الجمارك.

وأشار إلى أنه بتحليل ذلك يتبين أن ما تحقق من إيرادات جمركية عام 2015 زاد 12.5% عن 2014، وبالنسبة للإيرادات الفعلية زادت بنسبة 9.2% تقريبا رغم أن قيمة الواردات زادت بنسبة أقل من نصف بالمئة، إذ بلغت قيمة الواردات لعام 2015، 654 مليار ريال في حين كانت عام 2014، 651 مليار ريال.