آبل تفتتح 2016 بأرباح قياسية تصل لـ 18.4 مليار دولار

قامت شركة آبل بإعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي 2016، وعلى الرغم من انها قد تفوقت على التوقعات إلا ان هناك بعض القلق جراء تباطؤ مبيعات هواتف آيفون.

وقامت الشركة والتي تتخذ من كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا مقراً لها وسط تلك الإفصاحات المالية بالإعلان رقم جديد يتمثل بامتلاكها مليار جهاز نشط ومرتبط بخدماتها.

وكانت الشركة قد قامت بشحن أكثر من مليار جهاز بكثير في الماضي، حيث أعلنت في شهر نوفمبر الماضي من عام 2014 عن قيامها ببيع الجهاز رقم مليار العامل بواسطة نظام التشغيل iOS.

وتشير أرقام الشركة الحالية لوجود مليار جهاز نشيط على الأقل يتم استخدامها بشكل منتظم وتتصل بشكل مستمر بالمتجر وخدمات الشركة السحابية آيكلاود iCloud، بما فيها ساعات الشركة الذكية Apple Watch وأجهزة حواسيب سطح المكتب ماكنتوش وأجهزة هواتف آيفون وحواسيبها اللوحية آيباد.

وكتب تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان الإعلان المالي "إن نمو أعمال خدماتنا بشكل متسارع خلال هذا الربع أدى لتحقيق نتائج قياسية، ولدينا الآن حجز زاوية يعتبر معلماً رئيسياً يتمثل بوجود مليار جهاز نشط".

وشهدت فئة المنتجات الأخرى للشركة والتي تتضمن ساعة آبل الذكية Apple Watch وApple TV أفضل نمو هذا الربع، حيث نمت بما نسبته 62 في المئة مقارنةً بالأعوام الماضية، وحققت قفزة في المبيعات وصلت إلى 4.3 مليار دولار.

ويبقى هاتف آيفون جوهر أعمال الشركة، حيث قامت آبل ببيع 74.78 مليون هاتف آيفون خلال الربع الأول من العام المالي 2016، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيقها صافي أرباح بلغ 18.4 مليار دولار، بينما وصلت إيراداتها إلى 75.9 مليار دولار.

