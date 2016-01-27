نمو أرباح "LG" الفصلية 27% إلى 301 مليون دولار

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (LG) اليوم عن أرباحها التشغيلية في الربع الرابع من العام 2015 والتي بلغت 349 مليار وون كوري، ما يعادل 301.38 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 27% عما سجلته في الفترة ذاتها من العام 2014، ويعود ذلك أساساً إلى تحسن الربحية الفصلية في قطاع الأجهزة المنزلية ومنتجات الترفيه المنزلي.

وأثبتت شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء مرة أخرى أنها ركيزة هذا النمو، حيث حققت إيراداتٍ تشغيلية قوية بلغت 214.8 مليار وون كوري، ما يعادل 185.49 مليون دولار أميركي في هذا الربع بزيادة سنوية قدرها 57%. وبلغ إجمالي المبيعات من كافة قطاعات الشركة في الربع الرابع من العام 2015 ما مجموعه 14.56 تريليون وون كوري، ما يعادل 12.57 مليار دولار، أي بزيادة قدرها %عن الربع السابق، على الرغم من أن ظروف المنافسة الحامية وتقلبات أسعار صرف العملات أدت إلى انخفاض العائدات بنسبة 4.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2014.

وعلى الرغم من وجود العديد من النقاط المشرقة المتمثلة في تقديم منتجات رائدة في الصناعة في القطاعات الرئيسية، فإن عام 2015 كان عام تحدٍ بشكل عام. وبلغت الإيرادات التشغيلية لكامل العام 1.19 تريليون وون كوري، ما يعادل 1.03 مليار دولار في العام 2015، مقابل 1.83 تريليون وون كوري، ما يعادل 1.58 مليار دولار أميركي في العام 2014. ونتيجةً لتباطؤ الطلب في الأسواق العالمية على التلفزيونات والنمو البسيط في سوق الهواتف الذكية خلال العام 2015، فإن العائدات لكامل السنة بلغت 56.51 تريليون وون كوري، ما يعادل 48.8 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 59.04 تريليون وون كوري، ما يعادل 50.98 مليار دولار أميركي في العام السابق.

وسجلت شركة إل جي للاتصالات المتنقلة مبيعات قوية بلغت 3.78 تريليون وون كوري، ما يعادل 3.26 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 12 بالمئة عن الربع السابق ودون تغيير عن الفترة ذاتها من العام 2014، مدعومة بمبيعات أفضل في أميركا الشمالية. أما عالمياً، فقد بيع 15.3 مليون هاتف ذكي من إل جي خلال هذا الربع، من بين إجمالي عدد الوحدات المباعة في عام 2015 والذي بلغ 59.7 مليون وحدة، أي بزيادة طفيفة من 59.1 مليون جهاز بيع في العام 2014. ومن المتوقع أن يزداد التنافس في سوق الهواتف الذكية في العام 2016 بسبب الطرازات المميزة المتوقع أن تطرحها الشركات المنافسة وكذلك المنافسة في الأسعار في فئة الأجهزة الأكثر انتشاراً. ومن المتوقع أن يؤدي تقديم طرازين مميزين جديدين وسلسلة قيمة أكثر تنافسية في السعر إلى تحسين الربحية في العام 2016.