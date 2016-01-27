"التنمية الصناعي" يعتمد 155 قرضاً بـ11.4 مليار ريال

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم النافع أن الصندوق حقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة ،و بلغ عدد القروض لعام 2015، " 155 " قرضاً بإجمالي اعتمادات 11,43 مليار ريال بزيادة 7 % عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي الماضي 1435 / 1436هـ وبزيادة في قيمتها بنسبة 94 % .

وأكد النافع في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعد الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394هـ، وجاءت في العام الأول من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم الذي اتسم بالحزم والعزم.

وأشار إلى أن الصندوق يعد أحد الجهات التي حظيت بالعديد من الانجازات خلال العام الماضي التي كان أبرزها الموافقة السامية على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته معالي وزير التجارة والصناعة، وكذلك انتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ليكون الصندوق مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها،إضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل وخارج المملكة.

وكشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي , أن القروض المعتمدة ساهمت في إنشاء 135 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً،فيما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1436 / 1437هـ، " 7168 " مليون ريال بزيادة 26% عمّا تم صرفه خلال العام المالي الماضي ، وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4653 مليون ريال بزيادة 4% عمّا تم تسديده في العام المالي الماضي ، مؤكدا أنها مثلت أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

