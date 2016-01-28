وزير المالية الكويتي: رغم العجز لن نحتاج لاصدار سندات

أعلنت الكويت مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2016- 2017 بإيرادات تبلغ نحو 7.4 مليار دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة 12.2 مليار دينار او نحو 40 مليار دولار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الايرادات تشكل احتياطي الاجيال القادمة.

وقال وزير المالية أنس الصالح في مقابلة خاصة مع "العربية" ان هذا العجز مرحلي وأن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات تقشفية قد تؤثر على تنفيذ المشاريع الرأسمالية المعلنة في الميزانية. وأضاف ان الكويت كانت تتوقع تذبذبا في أسعار النفط، وانها ستقوم بإجراءات إصلاحية متانية وتدريجية.

وقال الوزير ان وزارته تمكنت من تخفيض المصروفات الى 18.9 مليار دينار، مقارنة مع 19.2 مليار دينار في العام المالي الماضي، ونزولا من 21 مليار دينار في العام الأسبق. وأضاف ان الانفاق الرأسمالي ارتفع في الميزانية الجديدة بنسبة 2.8% بينما انخفض الانفاق الجاري بنسبة 2.3% معتبرا ان هذه النسب هي مؤشرات مضيئة في الميزانية الجديدة.

يُذكر أن الكويت تقوم باحتساب العجز بعد استقطاع مخصصات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة المقدر عند 400 مليار دولار حسب معهد الصناديق السيادية.

وعن كيفية تغطية العجز، قال الصالح ان الكويت ستستخدم الاحتياطيات لتغطية العجز. وعن إمكانية اطلاق برنامج السندات لتغطية جزء من العجز، كما كان معلنا من الوزارة سابقا، قال الصالح ان الاحتياطيات والوفورات المحققة في السنوات الماضية يمكنها تغطية العجز ولا يستدعي الحاجة حاليا الى اصدار السندات.

وفي ملف حساس اخر عن ترشيد الدعم عن البنزين والماء والكهرباء على غرار الدول الخليجية، وإمكانية ادراجه في الميزانية الجديدة، قال الصالح ان هذا الامر سيبت في مجلس الامة في جلسة 9 فبراير المقبل، وسيكون بشكل تدريجي خلال هذه السنة وسيرتفع بشكل اكبر في السنة المقبلة.

وأعلن أنس الصالح وزير المالية الكويتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس ان الايرادات النفطية تراجعت بنسبة 74.2% لتبلغ تقديرات الايرادات النفطية في الموازنة الجديدة بنحو 5.8 مليار دينار وتشكل 78% من جملة الإيرادات.

وأضاف أن سعر التعادل في الموازنة الجديدة عند 65 دولار للبرميل، فيما يبلغ السعر المقدر للنفط في الموازنة الجديدة نحو 25 دولار.

وقال الصالح ان العجز النقدي في ميزانية 2015-2016 وحتي 31 ديسمبر 2015 بلغ 3.6 مليار دينار.

وأشار إلى أن عدد المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها في العام المقبل نحو 287 مشروع وبإعتمادات تبلغ 3.16 مليار دينار .

