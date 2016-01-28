النفط يتراجع 1% بالرغم من آمال التعاون بين روسيا وأوبك

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة نحو 1% في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس لتبدد مكاسب قاربت 3% في الجلسة السابقة، بعد أن أشارت روسيا إلى احتمال التعاون مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لكبح تخمة المعروض العالمي.

وأدى تراجع الدولار إلى الحد من هبوط الأسعار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) الإبقاء على سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة دون تغيير وإصدار بيان يشير إلى أن المخاوف من الأحداث العالمية تضاءلت لكنه لم يبدد احتمالات رفع أسعار الفائدة في مارس.

وقال عابد السعدون وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات اليوم الخميس في طوكيو إن أوبك تقدر تخمة المعروض العالمي بنحو مليوني برميل يوميا.

وأضاف السعدون "لذلك فإن إعادة التوازن إلى السوق سيستغرق بعض الوقت." لكنه أضاف "نشعر أن السوق سيعود إلى التوازن في 2016 وأن الطلب على الطاقة بكل أشكالها سيواصل الزيادة."

وبحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش هبط خام برنت 24 سنتا إلى 32.86 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 4.1% إلى 33.10 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وهبط الخام الأميركي 31 سنتا إلى 31.99 دولار للبرميل بعد أن حقق مكاسب بلغت 2.7% عند التسوية في الجلسة السابقة حين زاد 88 سنتا إلى 32.30 دولار للبرميل.

وقال رئيس شركة ترانسنفت الحكومية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا أمس الأربعاء إن مسؤولين بقطاع الطاقة الروسي قرروا أنه ينبغي إجراء محادثات مع السعودية ودول أوبك الأخرى حول خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين بزيادة 3.3 مليون برميل. وبذلك وصلت المخزونات إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد البيانات.