صحتنا واقتصادنا

مع كل موسم من مواسم الانتخابات الأمريكية تحتل قضية الرعاية الصحية مرتبة بارزة في برامج المرشحين المتنافسين نظرا لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في البلاد، وفي منطقة الخليج عملت الحكومات على نقل قطاع الرعاية الصحية إلى مزيد من التطور والتقدم بالتعاون مع القطاع الخاص.



الاستثمار في القطاع الصحي يساهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد الخليجي لذا يتوجب ضخ المزيد من الاستثمارات وتشييد وبناء المستشفيات والمجمعات الطبية الجديدة.



على سبيل المثال أنفقت قطر في العام 2015 أكثر من 19 مليار ريال قطري على الرعاية الصحية بين القطاعين الخاص والعام، وبالتالي فإن القطاع الصحي يلعب دورا مهما في اقتصاد أي بلد نظرا لأن إنتاجية الطاقة البشرية هي ركيزة أساسية لنجاح أي اقتصاد لذلك توفير الصحة والرعاية لهذه الطاقة البشرية أمر حيوي، وإذا تخيلنا مثلا أن الرعاية الصحية لم تكن مناسبة ولا تساعد العمال في الوقاية من الأمراض وعلاجها فإن ذلك سوف يؤثر حتما على العمال وأسرهم وعلى الشركات وأصحاب العمل وكل المجتمع وبالتي سوف يتضرر الاقتصاد ويتراجع الإنتاج ويتعرض لخسائر كبيرة.



ودعم القطاع الخاص لتشييد المزيد من المرافق الصحية مثل المستشفيات ومعمل صناعة الأدوية مع أجهزة متطورة وحديثة ومراكز الأبحاث الطبية وتكثيف نشر الوعي الصحي في دول الخليج هو أمر استراتيجي خاصة أنه سيرتفع الطلب خلال السنوات القادمة على المزيد من هذه المرافق نتيجة ارتفاع عدد السكان أيضا وتأمين قطاع صحي قوي هو ضرورة أساسية من أجل اقتصاد قوي.



ومن الناحية الأكاديمية لاحظت أيضا أن اقتصاديات الصحة أصبحت فرعا حديثا من فروع علم الاقتصاد يبحث في كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية، وهذا مؤشر آخر ومهم على العلاقة الحيوية بين الصحة والاقتصاد في خدمة مجتمع صحي وبلاد مزدهرة اقتصاديا. كما تشكل المؤتمرات والمعارض مثل معرض الصحة العربي في دبي الذي ينعقد هذه الأيام فرصة لمناقشة واقع الرعاية الصحية وكيفية تطويره.



لذلك يجب تكثيف العمل من أجل تعزيز قطاع الرعاية الصحية على مدى السنوات المقبلة بما يلبي الطموحات ويواجه التحديات وطالما نسعى لتمكين وتقوية الاقتصاد فإن الرعاية الصحة كانت وستبقى ركيزة من الركائز الأساسية لأي اقتصاد متطور.

* محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون للتجارة والمقاولات