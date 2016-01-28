عاصفة الحزم تدعم الصناعة

من الحسنات العديدة لعاصفة الحزم الاقتصاد من خلال الصناعة، فالحرب الآن تبين أهمية دور الصناعة المحلية في دعم المجهود الحربي، ليس فقط صناعة سلاح إن أمكن بل في أكثر من 2000 صناعة ممكنة، من خلال إشراك القطاع الخاص، وهذا ما أبرزته الحرب اليوم، بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الصناعة، من خلال توجه ودعم الدولة في تكليف القطاع الخاص في توفير صناعات تدعم ذلك، وهذا سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني والمجهود الحربي، فهذا يعني أن تتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، الوفر المالي، الوفر في الوقت، الخبرة، المعرفة، التعليم، وهذا ما سيكون إضافة مهمة لبلادنا وللمستقبل من خلال إشراك وشراكة بين وزارة الدفاع وكل مشارك بهذه الحرب من خلال القطاع الخاص، وأجزم أن وظيفة في "التشغيل والصيانة" التي تحدث عنها رئيس مجلس غرفة الرياض الدكتور الزامل، انها متاحة لكل الشباب السعودي، متى تم إعدادهم وتدريبهم بكفاءه وإتقان، وهم أهل لذلك وأثق بذلك أن نجد كوادر وطنية تعمل بهذه الأعمال، مع تطلع مستقبلي أن يكون لدينا قدرات وطنية يكون دورها كبيرا في الصناعة صغيرها وكبيرها، وهذا ما تقدمه الحرب اليوم من إيجابيات، فليس كل ما يبرز ويظهر من الحرب سلبا حين يمكن تحويل الكثير من مهامها إلى إيجابيات.

أيضا أهمية الدعم للقطاع الخاص والوفر المالي للدولة، وكسب الوقت من خلال دعم هذه الصناعات مهما كانت، وسيكون لدينا مستقبلا تغير ملموس ومهم وكبير، ومحفز للكثير للعمل بهذه الصناعات، ودوران لرأس المال الوطني، وهذا إيجابي جدا، ويحقق نشاطا اقتصاديا ووفرا اقتصاديا وفرص عمل لا حدود لها، ويجب على القطاع الخاص أن يكون بالموعد وبقدر المسؤولية نحو ذلك، ولكي يقوم بدوره في مهمة وطنية أولا قبل أن تكون ربحا وخسارة، ونثني على دور الدولة في زج ودعم القطاع الخاص وإشراكه في هذه الظروف، وهذا يتجلى معه دور وطني كبير يتشرف به الجميع، وهذا ما يعكس بعد الرؤية لدى الدولة في إشراك القطاع الخاص والشراكة معه، وفتح باب صناعة لا حدود له ولا يتوقف، ومن ينظر لدول دخلت حروبا وهي لا تقارن بالحرب لدينا من حيث الحجم والمدة والقوة والهدف يجد هذه الحروب قدمت هذه الدول صناعيا وأصبحت العامود الفقري لديها كاليابان وألمانيا، وكل دولة تستفيد من الأزمات بحسب ظروفها فالأزمات فيها العبر والدروس والفرص والخبرات، وهذا ما أعتقد أننا نلمسه اليوم من خلال شراكة القطاع الخاص والصناعة المتوقع أن تقدمها دعما للمجهود الحربي بكفاءة وجودة وتكلفة أقل ووقت أقل أيضا.

نقلا عن صحيفة " الرياض "

