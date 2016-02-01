الصناعة السعودية .. والمحفزات

يهدف الصندوق السعودي للتنمية كما هو محدد في نظامه، إلى المساهمة في تمويل مشاريع التنمية في البلدان النامية عن طريق تقديم القروض لتلك البلدان، ويركز الصندوق نشاطه على مشاريع التنمية التي تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.

تتم مساهمة الصندوق عن طريق تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الإقليمية، وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية. ويعطي الصندوق الأولوية في التمويل للدول الأقل نموا وذات الدخل المنخفض. وقد أقر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1419/12/29هـ قيام الصندوق بمهمة تمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية وتعديل بعض مواد الصندوق لتتفق مع هذه المهمة الجديدة.

وفي تقرير آخر أوضح أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقد اجتماعا، ونوقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها توجهات ورؤى الصندوق السعودي للتنمية واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

علما بأن الصندوق منذ إنشائه قام بدور فعال في مجال تقديم المساعدات الإنمائية لدعم جهود الدول النامية للنهوض باقتصاداتها، حيث أصبح يتمتع بمكانة مرموقة بين مؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية وحقق عديدا من الإنجازات خلال مسيرته التنموية. وكان لجهده دور بارز في وصول عديد من الدول النامية إلى مراحل متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ونحن نترقب إقرار وإعلان برنامج التحول الوطني الذي بكل تأكيد من أهدافه الأساسية إيجاد الوظائف. نأمل بقرار يلزم الصندوق السعودي للتنمية باستخدام المنتجات الصناعية السعودية والمقاول السعودي في كل قروضه التمويلية، الذي بكل تأكيد سيوجد وظائف لشبابنا من جانب، ومن جانب آخر سيكون القرار محفزا على التوسع في النشاط الصناعي ذي الديمومة في التوظيف.

*نقلاً عن صحيفة "الإقتصاية"