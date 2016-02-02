الذهب يرتفع عند 1130 دولاراً للأونصة بفعل ضعف الاقتصاد

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اثناء التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات ضعيفة بشأن نشاط قطاع التصنيع تبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحول إلى شراء الأصول الأمنة.



واستفاد المعدن الاصفر أيضا من تزايد التقلبات في أسواق الأصول الأخرى وقد يسجل مزيداً من المكاسب مع إحتمال أن تضطر البنوك المركزية حول العالم الى مزيد من التيسير لسياستها النقدية هذا العام لتحفيز النمو.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1130.11 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويتراجع 0.04% إلى 1127.50 دولار بحلول الساعة 0250 بتوقيت غرينتش.



واستقرت العقود الاجلة الامريكية للذهب تسليم ابريل عند 1127.30 دولار للأونصة.