الصناعة ليست رقم مصانع

لدينا بالمملكة أكثر من 6000 مصنع وما يقارب 40 مدينة صناعية، هل تحولنا بذلك لدولة صناعية؟! لم نصبح بالطبع حتى الآن برأيي، فالصناعة تقاس بقيمة مشاركتها أو حصتها بالناتج القومي الوطني وهي لليوم تعتبر بمستويات ليست سيئة ولكن وفق تصريحات لمدير الصندوق الصناعي الأستاذ علي العايد "ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار ريال بنهاية عام 2013م، كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة" بتاريخ 24 ديسمبر 2014، وأعتقد أن الرقم لم يتغير كثيرا خلال 2015، الإيجابي هنا حجم النمو والتحسن السنوي وهذا إيجابي تماما، ولكن المطلب لديّ هنا هو برأيي مضاعفة العمل والجهد لتوطين الصناعة بأن يكون لدينا "كم ونوع" صناعي، لن أقول نحتاج 10 آلاف مصنع أو غيره، لأنني أتمنى وجود مئة ألف مصنع وهذه حقيقة، سواء ما يدعم الاقتصاد المحلي بمنتجات أو للتصدير، وأعتقد أنه هو خيارنا الإستراتيجي الحقيقي مستقبلا، بالتنويع وتوطين صناعات، وخلق تسهيلات ومحفزات للصناعة، وتوفير الكوادر الوطنية، فلا يكفي نقول مصانع ونصمت، بل لابد من بيئة مساعدة محفزة ومشجعة سريعة، تأهيل الشباب والشابات للعمل بهذه الصناعات، وتوفير كل سبل الحياة والعيش للعاملين بالصناعة بمدن صناعية وتسهيلات كبيرة كسكن وتعليم وصحة وترفيه وغيره، والنقل من وإلى المدينة، وأيضا دعم المدن الصناعية وتحفيز للتصدير خصوصا، وخلق الفرص لهم بالمساندة خارجيا سواء بتسويق من خلال المعارض أو غيرها.

أتمنى نهوض الصناعة لدينا أضعاف اليوم، رغم كل التغيرات الإيجابية التي تقوم بها مدن ووزارة التجارة والصناعة، والدولة التي تشجع وتدعم، ولكن آمل أكثر من ذلك، فهو الخيار الإستراتيجي، ويجب ألا يتوقف، ونستغل ونستثمر كل جهد ممكن بهذا الخصوص، خاصة أن شبابا كثيرين الأن من أبناء هذا الوطن يقودون القطاع الصناعي بقيادة وزير التجارة الذي يعمل بهذا الاتجاه بكل حيوية وإيجابية وننتظر المزيد من الترغيب والتسهيلات الصناعية بوفرتها وكثرتها أضعاف أضعاف اليوم.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

