النفط يواصل الهبوط وسط قلق من تخمة الإمدادات العالمية

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مع تأثر السوق بالقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتزايد الإمدادات العالمية من الخام رغم أن محادثات محتملة بين أوبك وروسيا بشأن تخفيضات انتاجية تقدم بعض الدعم للسوق.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 64 سنتا أو ما يعادل 1.87% إلى 33.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت غرينتش بعد ان أنهت الجلسة السابقة على خسائر بلغت 1.75 دولار أو 4.9%.



وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 2.40% إلى 30.86 دولار للبرميل بعد هبوطها دولارين أو 5.9% في جلسة الاثنين.



وعلى الرغم من هذه الانخفاضات فإن الخام الأميركي مازال مرتفعا حوالي 19% عن أدنى مستوى له في أكثر من 12 عاما البالغ 26.19 دولار والذي هوى اليه في منتصف يناير.