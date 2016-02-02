هبوط واردات اليابان من النفط لأدنى مستوى في 30 عاماً

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام في 2015 تراجعت بنسبة 1.9% عن العام السابق لتسجل أدنى مستوى في حوالي 30 عاما.



وقال مسؤول بالوزارة إن ذلك يعكس تباطؤ الطلب المحلي.



ووفقا لوكالة "رويترز"، بلغت الواردات العام الماضي 3.38 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ عام 1986.



وانخفضت المبيعات الاجمالية للمنتجات النفطية 1.6% مقارنة مع عام 2014 إلى 3.14 مليون برميل يوميا.



وقال المسؤول ان المبيعات الاجمالية للمنتجات النفطية في ديسمبر 2015 هبطت 6.3% على أساس سنوي إلى 3.58 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى للشهر منذ عام 1969.