إنتاج الذهب في الصين ينخفض 0.4% رغم ارتفاع الاستهلاك

قال اتحاد شركات الذهب الصينية اليوم الأربعاء إن الصين أنتجت 450.05 طن من المعدن النفيس في 2015 بانخفاض قدره 0.4% عن العام السابق.



وأضاف الاتحاد في تقرير نشر في موقعه على الإنترنت أن إجمالي استهلاك الذهب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 3.7% العام الماضي إلى 985.9 طن مدعوما بإنتعاش في تصنيع واستهلاك المجوهرات.



وقال الاتحاد "مع تأثره بهبوط أسعار الذهب شهد إنتاج الذهب الصيني في 2015 نموا سلبيا للمرة الأولى لكن الصين تبقى أكبر دولة منتجة للذهب في العالم للعام التاسع على التوالي."



وأضاف أنه مع بقاء الأسعار مستقرة نسبيا مقارنة بالسلع الأولية الأخرى فإن الاستثمار في الذهب وصل إلى "نقطة تحول" مما يثير انتعاشا في تصنيع وبيع السبائك والعملات الذهبية في أعقاب انخفاض بدأ في سبتمبر 2013 .



وقال التقرير "يمكن التنبؤ بأنه في المستقبل سيستأنف الاستهلاك الصيني للذهب اتجاه النمو وستحافظ الصين على موقعها باعتبارها الدولة الأولى المستهلكة للذهب في العالم.