الدولار يهبط بعد توقعات بتعليق المركزي الأميركي للفائدة

هبط الدولار لأدنى مستوى له منذ أكتوبر مقابل اليورو وتخلى عن مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل الين وسط تزايد التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.



وقفز اليورو أكثر من 2% إلى 1.11455 دولار أعلى مستوى له منذ 22 من أكتوبر بينما هبطت العملة الأميركية أكثر من 2% مقابل الين مسجلة أدنى مستوى في حوالي أسبوعين عند 117.055 ين لتتخلى عن مكاسبها التي سجلتها يوم الجمعة أمام الين بعدما حول المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى السالب.



وقال محللون إن الدولار تأثر أيضا بتعليقات لرئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي الذي قال إن الأوضاع المالية باتت مشددة بدرجة كبيرة في الأسابيع التي أعقبت رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة وإنه سيتعين على صناع السياسة وضع ذلك في الحسبان إذا استمرت تلك الأحوال.



وصدرت اليوم الأربعاء أيضا بيانات أضعف من التوقعات تظهر تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي في يناير وهو ما أثر أيضا على التوقعات بشأن قدرة المركزي الأميركي على رفع الفائدة هذا العام.



وسجل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية - 96.885 أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.



ونزل الدولار لأدنى مستوى في نحو أسبوعين ونصف مقابل الفرنك السويسري إلى 0.99890 فرنك.



وفي أحدث تعاملات جرى تداول اليورو مرتفعا 1.59 بالمئة مقابل العملة الأميركية عند 1.10950 دولار.



ونزل الدولار 1.73 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 117.875 ين في حين هبط مؤشر الدولار 1.59% إلى 97.73 .