الذهب عند 1142 دولاراً مع ترقبات ضعيفة لرفع الفائدة

استقر سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الخميس، بعدما سجل أفضل أداء يومي في أسبوعين مدعوماً بتوقعات بأن الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية غير المواتية قد تجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



وعززت حالة الغموض التي تكتنف توقيت الزيادة التالية لأسعار الفائدة الأميركية الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا وهو مايظهر منذ بداية العام مع عزوف المستثمرين عن الأصول العالية المخاطر.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1142.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 0625 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه إلى 1145.60 دولار للأوقية أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر.



وصعد المعدن الأصفر 1.2% في الأسواق الخارجية، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 يناير. وبلغت مكاسب الذهب نحو 8% منذ بداية العام.



وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.2% إلى 1143.30 دولار للأونصة.



واقتفت المعادن النفيسة الأخرى أثر مكاسب الذهب. واستقرت الفضة عند 14.66 دولار للأوقية لتظل قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلته أمس الأربعاء عند 14.80 دولار للأونصة.



وقفز البلاتين نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى له في شهر عند 887 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.2% إلى 510.30 دولار للأونصة مقتربا من أعلى مستوياته في شهر الذي سجله أمس الأربعاء حين بلغ 515.54 دولار للأونصة.