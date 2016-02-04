المركزي الياباني ينفي خوض حرب عملات لإضعاف الين

قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان اليوم الخميس إن البنك المركزي الياباني لا يخوض في حرب عملات بتبني أسعار فائدة سلبية، قائلا إن هذه الخطة لا تستهدف إضعاف الين.



وأبلغ كورودا البرلمان "كما هو الحال مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي رئيسي آخر فإن بنك اليابان لا يستهدف مستويات محددة لأسعار الصرف في توجيه السياسة النقدية."



وأضاف قائلا "بخفض أسعار الفائدة ومنح العائد فإننا نأمل بدفع أسعار الفائدة الحقيقية للانخفاض حتى يمكننا تحفيز الاستهلاك والاستثمار."