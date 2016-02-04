أرامكو تبدأ خطوات إنشاء مجمع الصناعات والخدمات البحرية

في خطوة عملية نحو إقامة مجمع الصناعات والخدمات البحرية، عقدت اللجنة الإشرافية للمشروع أول اجتماعاتها في مقر أرامكو السعودية في الظهران، وذلك بحضور جميع الأعضاء الممثلين لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المرتبطة بالمشروع.

وأوضح المهندس أمين الناصر رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، الذي ترأس الاجتماع أن المشروع يتطلب تضافر وتكامل جهود جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية المعنية، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف الناصر أن المجمع وليد جهود سنوات من الدراسة والتطوير قامت بها شركتا "أرامكو" و"البحري" وشركات أخرى رائدة عالميا في مجال الصناعات والخدمات البحرية، مؤكدا على أهمية الدعم الحكومي للمشروع، وحجم العائد الاقتصادي والاستراتيجي للمملكة، وتدريب وإعداد العنصر البشري الوطني لتمكين المجمع من المنافسة عالميا، مشيرا إلى دور اللجنة الإشرافية في تعزيز تنسيق الجهود وتكاتفها بين جميع الأطراف، لتذليل العقبات وتعزيز الجهود.

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين أعضاء اللجنة للجوانب المختلفة لهذا المشروع الوطني العملاق، حيث أبدى الجميع التزامهم ببذل جميع الجهود الممكنة لتذليل أية عقبات من أجل تحقيق هذا المشروع بالشكل الأمثل.

وتضمن الاجتماع ثلاثة عروض الأول حول مبادرة مجمع الصناعات البحرية، والثاني عن عوامل تمكين الصناعة والخدمات البحرية، والثالث حول مفهوم وتطبيقات الحوكمة في هذا المشروع المشترك، وبعد ذلك تم استعراض خطة العمل المقترحة.

وحضر الاجتماع الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وإبراهيم العمر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، ومحمد الجربوع مساعد الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، والمهندس عدنان العلوني المدير العام لبرنامج رأس الخير في الهيئة الملكية في الجبيل، والدكتور فهد التويجري الرئيس التنفيذي الملكف لكليات التميز، وسليمان التويجري نائب مدير عام الجمارك السعودية للشؤون الجمركية، والمهندس عبدالمحسن المجنوني الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في الهيئة العامة للاستثمار.